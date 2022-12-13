Лавров: желающих напугать Россию Китаем хватает

Глава МИД РФ оценил контакты между Москвой и Пекином.

Желающих напугать Россию Китаем хватает. Соответствующее заявление в ходе интервью с журналистами "РИА Новостей" и Дмитрием Киселевым сделал министр по иностранным делам Сергей Лавров. Дипомат полагает, что такая позиция и внешнеполитические игры со стороны коллективного Запада обусловлена тем, чтобы затруднить сотрудничество между Пекином и Москвой. Однако на самом деле отношения между КНР и РФ являются взаимовыгодными и не ставят страну в подчиненное положение ни в международных делах, ни в экономическом плане.

Всё относительно. Нас ведь тоже обвиняют, что мы большие и всех обижаем вокруг нас. Бывшие советские республики якобы, значит. И не встречают должного уважения. Таких желающих будет много. И, конечно, желающих напугать нас. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Руководитель внешнеполитического ведомства уточнил, что у России нет никаких сомнений в том, что планы РФ и КНР отвечают национальным интересам обоих стран.

Лавров не считает оскорблением жертв Холокоста слова о "русском вопросе".

Фото и видео: МИД России