Местным жителям рекомендовано оставаться дома и не покидать свои населенные пункты.

Власти Китая объявили локдаун в двух городах из-за вспышки COVID-19. Приостановлено транспортное сообщение с городом Шицзячжуан и Синтай. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель губернатора провинции Хэбэй Сюй Цзяньпэй.

Организовано массовое тестирование граждан на коронавирус. На данный момент, в Шицзячжуане тест на COVID-19 сдали 1,89 млн человек. За неделю там выявлено 127 новых случаев COVID-19 и 183 бессимптомных случая. Планируется, что тестирование завершится в субботу. Около 4 тыс. человек помещены под наблюдение врачей в централизованный карантин. Все они находились в тесном контакте с зараженными.

По данным открытых источников, население Шицзячжуан составляет почти 11 млн человек. Население Синтай насчитывает около 7,4 млн граждан. Города расположены в 300 км к юго-западу от Пекина и в 140 км от Шицзячжуана.

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