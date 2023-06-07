Китай серьезно озабочен разрушением Каховской ГЭС, заявил постпред в ООН

Чжан Цзюнь призвал обеспечить безопасность ЗАЭС.

Китайские власти серьезно озабочены разрушением Каховской гидроэлектростанции, поэтому призывают стороны конфликта соблюдать международное право, не допускать атак на гражданскую инфраструктуру и обеспечить безопасность Запорожской атомной электростанции. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании Совета Безопасности ООН сделал постоянный представитель КНР Чжан Цзюнь.

Мы выражаем серьезную озабоченность разрушением дамбы Каховской ГЭС, мы глубоко озабочены гуманитарными, экономическими и экологическими последствиями. Мы призываем все стороны конфликта следовать международным гуманитарным законам и делать все возможное для защиты. Чжан Цзюнь, китайский постпред в ООН

Чжан Цзюнь добавил, что заинтересованные стороны должны исходить из благих побуждений, а также проявлять сдержанность в своей деятельности в регионе и возобновить мирные переговоры "как можно скорее". В Китае напомнили, что подрыв Каховской ГЭС показал миру, что во врем вооруженного конфликта может произойти все, что угодно.

Постпред КНР: ООН может активно участвовать в расследовании взрывов на "Северных потоках".

Фото и видео: Организация Объединенных Наций