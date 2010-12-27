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Китай и США пришли к компромиссу в вопросе торговли
Сегодня, 23:04
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nadezhda_sib

Китай и США пришли к компромиссу в вопросе торговли

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Между представителями государств состоялся телефонный разговор.

Представители Китая и США обсудили сотрудничество в сфере торговли, сторонам удалось достигнуть консенсуса. 

По информации "Экономики сегодня",  в телефонном разговоре приняли участие вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, министр финансов США Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер. Собеседники затронули конфликтные вопросы и обсудили дальнейшее сотрудничество. 

К чему именно пришли представители Пекина и Вашингтона - неизвестно, однако в отношениях стран в сфере торговли наметился прогресс, так как они находятся в состоянии "торговой войны".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Россия и Китай не планируют создание военного союза

Фото: pixabay.com 

 

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Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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