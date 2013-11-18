Кишинев признал скептицизм в Европе по перспективе вступления Молдавии в ЕС

Николай Попеску рассказал о трудностях в вопросе реформирования.

Ряд европейских государств скептично оценивает перспективы Молдавии на вступление в Евросоюз на фоне ситуации с коррупцией в республике. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала PRO TV сделал глава молдавского министерства по иностранным делам Николай Попеску. Чиновник считает, что власти страны поступательно выполняют рекомендации в плане проведения реформ. Он добавил, что процесс движется тяжело. Однако государства регионального содружества задают много вопросов, преимущественно связанных с коррупцией.

Среди этих стран Нидерланды, Дания, Швеция, Австрия. Но и мы у себя в стране задаем те же вопросы, потому что не желаем, чтобы наши госструктуры, общество были коррумпированы. Николай Попеску, глава МИД Молдавии

Напомним, что политические лидеры и главы правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе июне 2022 одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. В октябре прошлого года состоялось первое заседание комиссии по европейской интеграции,на которой поднимались вопросы необходимости реформирования в различных сферах жизни. Страны выступили за создание 35 рабочих групп для переделки местного законодательства под европейские стандарты.

МИД уличил Запад в желании сделать из Молдавии вторую Украину.

Фото и видео: YouTube / PRO TV