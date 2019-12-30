Кировский завод в Петербурге "заминировали". Его обследует полиция

На территорию завода никого не пускают.

В пятницу, 31 января, стало известно о том, что Кировский завод в Петербурге "заминировали". Об этом сообщают горожане в соцсетях.

На место оперативно прибыли полицейские и саперы.

"Дежурят полиция, скорая подъехала. Работают люди с собаками. Проходную перекрыли на вход. ГАИ перекрыли въезд", —отмечают очевидцы.

Отметим, что волна ложных минирвоаний уже 36 день осложняет жизнь петербуржцев. Наиболее вероятным поводом для рассылки писем о минировании называют уголовное дело о хищении денег клиентов криптобиржи WEX. Анонимы требуют от мецената Константина Малофеева заплатить 120 биткоинов (около 1 млн долларов). В свою очередь предприниматель отрицает свою причастность к криптобирже.

Ранее мы сообщали о том, что анонимные минеры нашли новую почту для электронных угроз. Суды, школы и садики эвакуируются.

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/Шахаддин Джаббаров