Кировский завод в Петербурге "заминировали". Его обследует полиция

В пятницу, 31 января, стало известно о том, что Кировский завод в Петербурге "заминировали". Об этом сообщают горожане в соцсетях.
На место оперативно прибыли полицейские и саперы.
"Дежурят полиция, скорая подъехала. Работают люди с собаками. Проходную перекрыли на вход. ГАИ перекрыли въезд",
—отмечают очевидцы.
Отметим, что волна ложных минирвоаний уже 36 день осложняет жизнь петербуржцев. Наиболее вероятным поводом для рассылки писем о минировании называют уголовное дело о хищении денег клиентов криптобиржи WEX. Анонимы требуют от мецената Константина Малофеева заплатить 120 биткоинов (около 1 млн долларов). В свою очередь предприниматель отрицает свою причастность к криптобирже.
Ранее мы сообщали о том, что анонимные минеры нашли новую почту для электронных угроз. Суды, школы и садики эвакуируются.
Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/Шахаддин Джаббаров
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