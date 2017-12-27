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Киркоров считает "Зайку мою" первым русским рэпом

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На Золотом Граммофоне канал Piter.TV поговорил с Филиппом Киркоровым и узнал пару интересных подробностей из жизни артиста.

На недавнем интервью в разговоре о русском рэпе, певец признался журналистам Piter.TV, что он является первым исполнителем этого жанра в России.

Если так поворошить свою память, вы наверно только родились в тот момент, но зайка – это первый рэп в нашей стране.

Помимо этого, вспоминая былое, Филипп вспомнил свой первый сексуальный опыт. Ко всеобщему удивлению, он у певца состоялся неожиданно рано:

Для меня возраст до 10 лет – это как только родился. Потому что жизнь начинаешь понимать только после 13 лет, когда происходит первый сексуальный опыт.

Филипп Киркоров 

Несмотря на разговоры о воспоминаниях, артист признается, что предапочитает  жить только сегодняшним днем и наслаждаться всеми радостями жизни. Филипп объясняет, что просто  счастлив от того, что проснулся сегодня в здравии.

Когда Вам будет 50 лет, тогда поймете меня.

Киркоров рассказал нашим корреспондентам, что он не завтракает, пьет водичку и обильно ланчует. Оказывается, бывшая жена делала королю поп-эстрады шарлипупу – особое блюдо, которое состоит из всего, что есть в холодильнике.

Певец до сих не может забыть этот ланч от Аллы Борисовны и признается, что в обед в кастрюлю у него все также идут все ингредиенты, присутствующие в доме.

Ланч – это все! Все, что удобоваримо, все,что в кастрюльку можно запихнуть! Я ланчую и не ужинаю!

Видео: Piter.TV

 

Михаил Половинчук, Дарья Молчанова, Надежда Путинцева

Теги: гнойный , зайка моя , золотой граммофон , золотой граммофон 2017 , рэп , филипп киркоров
Категории: Новости СПб Новости России Новости шоу-бизнеса России

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