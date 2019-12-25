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Кинопремьера "Стрельцов"
Сегодня, 19:30
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Кинопремьера "Стрельцов"

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История футболиста Эдуарда Стрельцова.

Режиссер Илья Учитель представляет спортивную драму с Александром Петровым и Стасей Милославской в главных ролях. 

Сюжет разворачивается вокруг восходящей звезды советского футбола и кумира миллионов Эдуарда Стрельцова. На Чемпионате мира в Швеции спортсмен должен бросить вызов самому Пеле, однако за пару дней до этого в жизни футболиста происходит катастрофа. Дорога футбол, возможно, теперь отрезана навсегда. Для возвращения в футбол, чтобы вернуть любовь и славу, Стрельцову приходится совершить невозможное. 

Как и любой спортивный фильм, это вдохновляющая история про преодоление. И про любовь, у нас важная и сильная романтическая линия. Я очень надеюсь, что зрители все-таки сконцентрируются не на том, чтобы клевать нас за недокументальность, а вдохновятся фигурой Стрельцова, его личностью, которую мы очень старались подать в фильме правдиво.

рассказал режиссер Илья Учитель. 

На премьерном показе, который пройдет в "Формула Кино Галерея", премьеру лично представит режиссер. 

Продолжительность: 1 час 42 минуты

Возрастное ограничение: 6+

Теги: кино
Категории: Куда сходить в Петербурге, Кино,

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