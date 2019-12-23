Назван лучший сериал 2019 года

Лидером рейтинга стала комедийная драма "Наследники" от телеканала HBO.

В понедельник, 23 декабря, стало известно, что британские критики составили рейтинг лучших сериалов 2019 года. Об этом сообщает The Guardian.

Первое место в рейтинге заняла комедийная драма "Наследники" от телеканала HBO. В сюжете история влиятельной американской семье медиамагнатов. Второе место почётно досталось сериалу "Дрянь", который вышел в 2019 году. Тройку лидеров замыкает историческая драма "Чернобыль".

В десятку лидеров попали такие сериалы, как "Добродетели", "Невероятное", "Жизни матрешки", "Это время с Аланом Патриджем", "Катастрофа" и "Эйфория".

Ранее мы сообщали о том, что драма Звягинцева вошла в список лучших фильмов десятилетия.

Видео:Кинопоиск, Amediateka