Кино "Убийство священного оленя"

В главных ролях снимаются топовые британские и американские артисты - Николь Кидман, Колин Фаррелл и Алисия Сильверстоун. Жанр фильма заявлен как детектив-драма.
История расскажет о счастливой семейной жизни кардиохирурга Стивена, у которого прекрасная жена и двое замечательных детей. Однажды идиллия разрушается из-за прошлого главного героя, которое больше невозможно скрывать.
Картина получила одобрение критиков и выиграла приз за лучший сценарий на Каннском кинофестивале.
Начало сеанса: 19.30. Место проведения - кинотеатр “Аврора”.