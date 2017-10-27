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Кино "Убийство священного оленя"

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В кинотеатре "Аврора" пройдет фестиваль New British Film Festival, на котором представят значимые новинки кинематографа Великобритании.

В главных ролях снимаются топовые британские и американские артисты - Николь Кидман, Колин Фаррелл и Алисия Сильверстоун.  Жанр фильма заявлен как детектив-драма.
 
История расскажет о счастливой семейной жизни кардиохирурга Стивена, у которого прекрасная жена и двое замечательных детей. Однажды идиллия разрушается из-за прошлого главного героя, которое больше невозможно скрывать.
 
Картина получила одобрение критиков и выиграла приз за лучший сценарий на Каннском кинофестивале. 
 
Начало сеанса: 19.30. Место проведения - кинотеатр “Аврора”.
Теги: аврора , алисия сильверстоун , британское кино , колин фаррелл , николь кидман , фестиваль
Категории: Кино куда сходить в петербурге

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