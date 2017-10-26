Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости куда сходить в петербурге
Сегодня, 19:30
0
lesjasap
473
Код вставки плеера

Кино "Прощай, Кристофер Робин"

0
 
 

В кинотеатре "Аврора" пройдет фестиваль New British Film Festival, на котором представят значимые новинки кинематографа Великобритании.

“Аврора” представляет британское ретро-кино “Прощай, Кристофер Робин”. В центре сюжета отношения английского писателя Алана Александра Милна с его сыном Кристофером. Милн создал сказочного персонажа, известного сейчас по всему миру - Винни-Пуха, а роль его лучшего друга досталась реальному мальчику - сыну автора произведения. 
 
Опубликованные в конце 1920-х годов истории о медвежонке из Сассекса покорили Великобританию, которая устала от Первой мировой войны, а затем и весь мир. Главные роли исполнили звезды Донал Глисон (“Анна Каренина”, “Из машины”) и Марго Робби “(“Отряд самоубийц”, “Волк с Уолл-Стрит”).
 
Начало сеанса - 19.30. Место проведения - кинотеатр “Аврора”.
Теги: аврора , британское кино , прощай кристофер робин , фестиваль кино
Категории: Кино куда сходить в петербурге

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5