В кинотеатре "Аврора" пройдет фестиваль New British Film Festival, на котором представят значимые новинки кинематографа Великобритании.

“Аврора” представляет британское ретро-кино “Прощай, Кристофер Робин”. В центре сюжета отношения английского писателя Алана Александра Милна с его сыном Кристофером. Милн создал сказочного персонажа, известного сейчас по всему миру - Винни-Пуха, а роль его лучшего друга досталась реальному мальчику - сыну автора произведения.

Опубликованные в конце 1920-х годов истории о медвежонке из Сассекса покорили Великобританию, которая устала от Первой мировой войны, а затем и весь мир. Главные роли исполнили звезды Донал Глисон (“Анна Каренина”, “Из машины”) и Марго Робби “(“Отряд самоубийц”, “Волк с Уолл-Стрит”).

Начало сеанса - 19.30. Место проведения - кинотеатр “Аврора”.