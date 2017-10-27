Кино "Бесит быть нормальным"

В кинотеатре "Аврора" пройдет фестиваль New British Film Festival, на котором представят значимые новинки кинематографа Великобритании.

Кино рассказывает о шотландском психиатре Рональде Дэвиде Лэнге, который недоволен оказываемыми психическими услугами в стране: он не одобряет клиники-тюрьмы, лечение электрошоком и принудительные терапии. Герой решает открыть собственную больницу в восточном Лондоне, в котором пробует экспериментальные способы работы: групповую терапию при полном отсутствии наказаний и лекарственных препаратов. В это время профессиональное сообщается пытается препятствовать доктору, который создает вокруг себя опасный “культ”.

Картина основана на реальных событиях, произошедших в 60-х годах в Великобритании. Роль психиатра исполнил британский актер Дэвид Теннант.

Начало сеанса: 19.30. Место проведения: кинотеатр “Аврора”.