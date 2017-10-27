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lesjasap
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Кино "Бесит быть нормальным"

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В кинотеатре "Аврора" пройдет фестиваль New British Film Festival, на котором представят значимые новинки кинематографа Великобритании.

Кино рассказывает о шотландском психиатре Рональде Дэвиде Лэнге, который недоволен оказываемыми психическими услугами в стране: он не одобряет клиники-тюрьмы, лечение электрошоком и принудительные терапии. Герой решает открыть собственную больницу в восточном Лондоне, в котором пробует экспериментальные способы  работы: групповую терапию при полном отсутствии наказаний и лекарственных препаратов. В это время профессиональное сообщается пытается препятствовать доктору, который создает вокруг себя опасный “культ”.
 
Картина основана на реальных событиях, произошедших в 60-х годах в  Великобритании. Роль психиатра исполнил британский актер Дэвид Теннант.
 
Начало сеанса: 19.30. Место проведения: кинотеатр “Аврора”.
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Категории: Кино куда сходить в петербурге

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