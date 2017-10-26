Кино "Англия принадлежит мне"

В кинотеатре "Аврора" пройдет фестиваль New British Film Festival, на котором представят значимые новинки кинематографа Великобритании.

В рамках Фестиваля Британского кино “Аврора” покажет картину “Англия принадлежит мне”.

Биографичная музыкальная лента расскажет о Стивене Патрике Моррисси до того времени, когда он познакомился с Джонни Марром и не стал легендарным солистом The Smiths. Режиссер показывает его деятельность на рубеже 70-80 годов, в который у молодого человека произошла масса значимых событий: развод родителей, постоянная смена девушек и работа на нелюбимом месте. Именно в этих условиях музыкант начинает задумываться о собственном творческом импульсе.

Главные роли исполнили британские актеры Джек Лоуден, Джессика Браун Финдли и Джоди Комер.

Начало сеанса в 19.30. Место проведения - кинотеатр “Аврора”.