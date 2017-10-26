Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости куда сходить в петербурге
Сегодня, 19:30
0
lesjasap
350
Код вставки плеера

Кино "Англия принадлежит мне"

0
 
 

В кинотеатре "Аврора" пройдет фестиваль New British Film Festival, на котором представят значимые новинки кинематографа Великобритании.

В рамках Фестиваля Британского кино “Аврора” покажет картину “Англия принадлежит мне”.
 
Биографичная музыкальная лента расскажет о Стивене Патрике Моррисси до того времени, когда он познакомился с Джонни Марром и не стал легендарным солистом The Smiths. Режиссер показывает его деятельность на рубеже 70-80 годов, в который у молодого человека произошла масса значимых событий: развод родителей,  постоянная смена девушек и работа на нелюбимом месте. Именно в этих условиях музыкант начинает задумываться о собственном творческом импульсе.
 
Главные роли исполнили британские актеры Джек Лоуден, Джессика Браун Финдли и Джоди Комер.
 
Начало сеанса в 19.30. Место проведения - кинотеатр “Аврора”.
Теги: must-see , аврора , англия принадлежит мне , британское кино , киносеанс , фестивальное кино
Категории: Кино куда сходить в петербурге

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5