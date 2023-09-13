Военный эксперт сообщил о ситуации на южнодонецком направлении СВО.

Российские войска выбили Вооруженные силы Украины с территории села Зеленый Гай в Донецкой народной республике. Соответствующее заявление сделал журналистам новостного агентства ТАСС советник главы нового российского региона. Эксперт уточнил, что сейчас под контролем армии противника на южнодонецком оперативном направлении в зоне проведения специальной военной операции остаются три населенных пункта.

Группировка войск "Восток" выбила противника из Зеленого Гая северо-западнее Комара. Игорь Кимаковский, советник главы ДНР

Ранее специалист обозначил СМИ, что российские штурмовые подразделения выбили представителей армии киевского режима с позиций, расположенных в селе Малиевка Днепропетровской области. Дополнительно штурмовики уничтожили два наблюдательных поста, находившихся на юго-западной окраине Красноармейска (украинское название - Покровск). Эксперт полагает, что такие шаги дали бойцам некоторые тактические преимущества в сражениях с врагом..

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Фото: Минобороны России