Дмитрий Кулеба уточнил, что сейчас стороны занимаются политическим урегулированием конфликта.

Киев призвал Париж и Берлин быть готовыми к военному конфликту на Украине. Такое заявление высказал глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции. По мнению чиновника, потом у стран не будет времени на подготовку боевого сценария. При этом спикер подчеркнул, что сейчас Германия и Франция сосредоточены на политическом урегулировании конфликта на Донбассе. Киев призвал европейских коллег начать подготовительную работу для реализации военного сценария урегулирования проблемы уже сейчас.

Мне было важно увидеть, что наши партнеры, Германия и Франция, очень четко понимают, кто, что делает, что именно Россия эскалирует ситуацию в разных сферах… Если Россия начнет действовать, у вас просто физически не будет времени на координацию, на прохождение всех бюрократических процедур, на согласование решений. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Напомним, что встреча руководителей МИД Украины, Франции и Германии прошла в понедельник в Брюсселе.Дмитрий Кулеба упоминал о том, что пришел к соглашению с европейскими партнерами о продолжении контактов с РФ из-за продолжающейся российской агрессии.

Блинкен пообещал Украине летальное оружие.

Фото и видео: Facebook/Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine