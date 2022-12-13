Киев потерял 60 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Удары нанесены силами "Востока".

Группировка войск Вооруженных сил РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на Южнодонецком и Запорожском направлениях. Об этом в ходе выступления на регулярном брифинге от 14 марта журналистам рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант добавил, что задача выполнена за последние сутки проведения специальной военной операции. Ликвидировано до 60 человек личного состава ВСУ и девять единиц боевой техники. В этот перечень попали две бронированные машины, три пикапа и три автомобиля, гаубица Д-20.

Ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Пречистовка Донецкой народной республики и Успеновка Запорожской области. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт пояснил, что в населенном пункте Водяное, расположенном в ДНР, российскими военными уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском и Красно-Лиманском направлениях.

Фото и видео: Минобороны России