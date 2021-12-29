В МИД Украины рассказали о том, что партнеры не будут принимать решения за счет безопасности Киева.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не примет соглашения, достигнутые за счет его интересов. О такой позиции чиновник заявил в эфире местного телеканала ICTV. По словам спикера, любые международные договоренности по поводу Киева, которые не соответствуют национальным интересам государства, будут отброшены.

По состоянию на сейчас индикаторов, что такие договоренности были приняты, нет. Мы разговариваем с партнерами до их разговоров с россиянами и разговариваем сразу после. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Напомним, что на Западе и на Украине в последнее время все чаще звучат теории о возможном нападении России на Киев в ближайшее время. В КРемле такую информацию назвали пустым и безосновательным нагнетанием напряженности в регионе.

Кулеба: украинцы будут десятилетиями помнить отказ Германии поставлять оружие.

Фото и видео: YouTube / Свобода слова на ICTV