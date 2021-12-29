Киев на заседании СБ ООН по минским соглашениям обвинит РФ в их невыполнении

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Украины заявил на брифинге с журналистами о том, что на заседании Совета Безопасности ООН по минским соглашениям обвинит РФ в их невыполнении. Мероприятие запланировано на 17 февраля.
Украина вместе с партнерами использует этот повод, чтобы представить международной общественности факты невыполнения Россией своих обязательств в рамках мирного урегулирования.
Олег Николенко, пресс-секретарь МИД Украины
Россия планирует провести 17 февраля заседание Совета Безопасности ООН к седьмой годовщине Минских соглашений.Ранее об этом журналистам заявил постоянный представитель Москвы при всемирной организации Василий Небензя.
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Фото и видео: Facebook / Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine
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