Киев на заседании СБ ООН по минским соглашениям обвинит РФ в их невыполнении

Украина оценила инициативу Москвы о заседании по урегулированию конфликта на Донбассе.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Украины заявил на брифинге с журналистами о том, что на заседании Совета Безопасности ООН по минским соглашениям обвинит РФ в их невыполнении. Мероприятие запланировано на 17 февраля.

Украина вместе с партнерами использует этот повод, чтобы представить международной общественности факты невыполнения Россией своих обязательств в рамках мирного урегулирования. Олег Николенко, пресс-секретарь МИД Украины

Россия планирует провести 17 февраля заседание Совета Безопасности ООН к седьмой годовщине Минских соглашений.Ранее об этом журналистам заявил постоянный представитель Москвы при всемирной организации Василий Небензя.

МИД Украины: главы МИД Германии и Франции посетят Донбасс.

Фото и видео: Facebook / Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine

