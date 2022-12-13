Киев использует переделанные сельхоздроны, заявили в группе "Вагнер"

Бойцы рассказали, что ВСУ не ждут скопления солдат, а бьют по одиночным целям.

Вооруженные силы Украины применяют в городе Артемовске (другое название - Бахмут) сельскохозяйственные беспилотники, переделанные "кустарным способом" с учетом военных нужд. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал один из бойцов частной военной компании "Вагнер". Специалист уточнил, что эти дроны противник переделывает под сброс боеприпасов и мин.

Украинские беспилотники, которые несут на себе четыре мины калибром 82 миллиметра либо четыре самодельных снаряда в пластиковом корпусе. Корпус облегченный... Такие беспилотники постоянно летают над нами, мы их постоянно сбиваем. командир отряда

Представитель ЧВК "Вагер" пояснил, что у таких беспилотников фиксируются мощные камеры и большая грузоподъемность, они способны работать как в дневное, так и темное время суток. По словам бойца, силы ВСУ не жалеют снарядов даже в стрельбе по одиночной цели.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости