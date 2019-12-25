Игорь Конашенков рассказал о выводе украинским командованием иностранцев из Николаевки.

Киевский режим эвакуировал раненых и убитых иностранных наемников из США и Великобритании, чтобы они не попали к Вооруженным силам России. Соответствующее заявление сделал в рамках регулярного брифинга с журналистами официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-майор пояснил, что Украина провела операцию в районе населенного пункта Николаевка, расположенного на территории Донецкой народной республики.

В связи с угрозой разгрома подразделений 14-й и 24-й механизированных бригад, украинским командованием ночью эвакуированы до 30 раненых и восемь убитыхнаемников. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Напомним, что российская сторона начала специальную военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту граждан Донбасса, которые страдали от гнета киевского режима на протяжении восьми лет. Власти намерены предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления", а также провести демилитаризацию страны и ее денацификацию.

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Фото и видео: Минобороны России