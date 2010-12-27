Александр Кержаков на два часа стал продавцом пышек

Экс-нападающий "Зенита" встал за прилавок пышечной в рамках благотворительной акции "Звезды детям".

Александр Кержаков на пару часов стал продавцом пышек. Спортсмен встал за прилавок в рамках благотворительной акции "Звезды детям". Все вырученные деньги пойдут на помощь подопечной фонда Ксении Шлапак. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Получить лакомство из рук экс-нападающего "Зенита" пришли сотни человек. Кроме того, в пышечной на улице Чернышевского футболист раздавал автографы и делал селфи со всеми желающими.

Напомним, что акция "Добрый кассир" проходит в пышечной не в первые. В ней уже принимали участие другие петербургские звезды. Так, за прилавком недавно стояли Шнуров, Пиотровский и Pharaoh.

Фото: Instagram / eseniiaanushenkova