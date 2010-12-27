Кемеровчанка заморила голодом троих маленьких детей

Пьяная мать забывала кормить собственных детей и избивала семилетнего сына.

Жительница Кемерова понесет уголовное наказание за истязание собственного ребенка. 27-летняя женщина не кормила семилетнего сына. От действий горе-матери пострадали также еще двое младших детей.

Правоохранительные органы узнали о том, что трое детей пробыли несколько дней в квартире одни. Младшему из них - всего год. Родители малышей отсутствовали из-за того, что находились в это время в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники полиции забрали детей. В настоящее время они располагаются в социальных учреждениях.

Старший мальчик рассказал, что мать часто его избивала и не кормила. Такая ситуация продолжалась с того момента, как ребенок поступил в первый класс и длилась около полугода. Его ругали за неуспеваемость в школе, хотя родительница даже не проверяла домашние задания и не интересовалась школьными делами. Из-за отсутствия в доме еды мальчик ходил в учебное заведение голодным.

Кемеровчанку ждет судебное разбирательство. Женщину обвиняют в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, а также в жестоком обращении к несовершеннолетним. Отмечается, что мать свою вину признает и раскаивается в содеянном.