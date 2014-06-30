Келин сравнил попытки Лондона присвоить активы РФ на ограбление Британией Индии и Египта

Посол России напомнил о колониальном прошлом Лондона.

Попытки британского правительства присвоить себе российские замороженные активы напоминают политику Лондона колониального периода. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала Sky News сделал российский посол в Великобритании Андрей Келин. Дипломат пояснил, что то государство, которое верит в международное право, не может себе позволить серьезно рассуждать о внесении изменений в национальное законодательство по поводу конфискации иностранных денежных средств.

Соединенное Королевство имеет большой опыт в том, что касается кражи денег других стран. Индия и Египет были ограблены. Это еще один случай грабежа. Международное право говорит, что активы суверенны, никто другой не может распоряжаться ими, это незаконно. Андрей Келин, посол РФ в Лондоне

Напомним, что в понедельник 19 июня министерство иностранным дел Великобритании публично представило новый билль, который позволяет сохранять санкции в отношении российской стороны вплоть до выплаты Москвой компенсации Киеву. Дополнительно документ предполагает, что те лица, которые находятся под британскими санкциями, смогут пожертвовать замороженные денежные средства на восстановление Украины.

Посол России заявил, что курорты Греции ощущают на себе отсутствие российских туристов.

Фото и видео: Sky News