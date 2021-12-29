Кедми: США и страны Запада погибнут в первые минуты войны с РФ

Израильский политолог рассказал, какие шансы у РФ выжить после термоядерной войны с Западом.

Израильский военный эксперт Яков Кедми заявил о том, что США и страны Запада погибнут, прекратят свое существование уже в первые минуты глобальной ядерной войны с Россией. Такое мнение специалист высказал в телевизионной программе "Вечер с Владимиром Соловьевым". Аналитик считает, что такую угрозу Вашингтон отлично понимает, но при этом страны отказываются добровольно делиться "куском мировой гегемонии".

Кедми считает, что "желающие" в данном вопросе появятся только под страхом смерти. Альтернативным развитием ситуации политолог считает неожиданное и кардинальное соотношение сил в мире. Оно может являться результатом мировой войны. В настоящее время эксперт не видит достаточных сил у Запада, которые смогли бы справиться в противостоянии с Москвой.

Аналитик напомнил журналистам о том, что у России есть огромные территории, за счет которых государство имеет шанс уцелеть в большой термоядерной войне. Такого шанса у США Кедми не видит.

Кедми заявил об ответе РФ на провокации Украины: "Не понадобится ни одного выстрела".

Фото: YouTube / Соловьев Live

