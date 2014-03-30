Более половины петербуржцев хотят повысить квалификацию

Однако 40% пойдут на курсы только, если их оплатит работодатель.

В Петербурге 67% горожан хотели бы повысить свою профессиональную квалификацию. Такие данные получили эксперты hh.ru в ходе опроса.

Каждый второй петербуржец готов тратить свое время на обучение или улучшение навыков работы. При этом 40% пойдут на курсы только при условии, если их оплатит работодатель. За государственные деньги готовы учиться 15% респондентов, потратиться сами могут лишь 12%.

Интересно, что 12% жителей Петербурга вовсе отнеслись к вопросу переобучения и повышения квалификации негативно. 17% опрошенных уверены, что по их специальности не существует нужных курсов.

Больше всего опрошенных (19%) из тех, кто хочет учиться, являются представителями сферы строительства. Часто хотят пойти на курсы специалисты добычи сырья (17%), производственники (14%), работники гостинично-ресторанного бизнеса (11%) и рабочий персонал (11%).

Ранее мы писали, что больше половины петербуржцев согласны переехать ради работы.

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