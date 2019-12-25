Казанский собор проведет онлайн-трансляцию богослужений

Богослужение пройдет во "ВКонтакте".

В пятницу, 20 марта, стало известно о том, что Казанский собор запускает онлайн-трансляции богослужений. Об этом сообщает пресс-служба собора.

Известно, что трансляция пройдет в третью неделю Великого поста, вечером 22 марта. Богослужение проведет Санкт-Петербургский и Ладожский митрополит Варсонофий. Богослужение пройдет во "ВКонтакте" в 17:45.

Прямую трансляцию проводят для тех, кто находится на домашнем карантине.

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Фото:pixabay