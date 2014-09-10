Казахстан не планирует замещать поставки российской нефти в ЕС в связи с санкциями

Болат Акчулаков рассказал, что страна не обладает такими энергоресурсами, как Россия.

Казахстан не планирует замещать объемы поставок российской нефти в Евросоюз в связи с западными антироссийскими санкциями. Соответствующее заявление во время правительственного брифинга с журналистами сделал местный министр по энергетике Болат Акчулаков. Чиновник ответил на вопрос СМИ о возможном увеличении спроса и интереса к республиканским энергоресурсам из-за ограничений, которые Брюссель ввел против Москвы.

Наша первоочередная задача сохранить текущие контракты, которые у нас есть, в том числе с европейскими потребителями, посредством Каспийского трубопроводного консорциума и нефтепровода "Атырау-Самара". Болат Акчулаков, глава Минэнерго Казахстана

В Казахстане заметили, что никогда не говорили и не будут обсуждать вопрос замещения чьих-либо объемов поставок нефти или отправки дополнительных объемов, так как такими энергетическими возможностями страна не обладает. Болат Акчулаков напомнил о том, что нефть нельзя назвать водой в кране, так как ее напор не зависит от того, насколько сильно открыт вентиль.

Чтобы такие объемы нефти добыть, нужно очень много денег вложить в месторождения, пробурить скважины. Это все требует больших денег и много времени. Поэтому заместить огромные объемы на рынке - это вопрос сложный. Болат Акчулаков, глава Минэнерго Казахстана

Глава Минэнерго Казахстана заявил о готовности ОПЕК+ обсудить рост добычи нефти.

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