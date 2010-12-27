На Большом проспекте Васильевского острова избили и облапали 29-летнюю девушку

Предположительно, этот же преступник уже пытался изнасиловать другую девушку в Шкиперском саду.

В пятницу, 16 августа, на Васильевском острове вновь попытались изнасиловать женщину. На этот раз пострадала 29-летняя петербурженка, которая около часа ночи возвращалась домой по Большому проспекту. Мужчина напал на нее у дому №9, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сначала извращенец засунул руки в нижнее белье потерпевшей. Когда девушка стала сопротивляться, он ударил ее по лицу. Преступник кавказской внешности был в темной одежде и с рюкзаком за спиной.

Напомним, что мужчина с перечисленными приметам уже пытался изнасиловать девушку в Шкиперском саду Васильевского острова.

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