Катя IOWA рассекретила свою беременность

Певица Екатерина Иванчикова, более известная под псевдонимом Катя IOWA, официально объявила о своей беременности. На своей странице в "ВКонтакте" она поделилась с подписчиками серией снимков, где виден округлившийся живот.
В СМИ пишут, что 15 лет мы не могли завести детей. К счастью, всё без драмы: мы просто кайфовали, были немножко фричайлд, писали песни, летали по разным городам и странам.
Катя IOWA
Певица отметила, что просто настало другое время. Певица замужем за гитаристом из группы IOWА.
Фото: ВКонтакте / Катя Иванчикова
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