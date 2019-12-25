Катя IOWA рассекретила свою беременность

Певица замужем за гитаристом из группы IOWА.

Певица Екатерина Иванчикова, более известная под псевдонимом Катя IOWA, официально объявила о своей беременности. На своей странице в "ВКонтакте" она поделилась с подписчиками серией снимков, где виден округлившийся живот.

В СМИ пишут, что 15 лет мы не могли завести детей. К счастью, всё без драмы: мы просто кайфовали, были немножко фричайлд, писали песни, летали по разным городам и странам. Катя IOWA

Певица отметила, что просто настало другое время. Певица замужем за гитаристом из группы IOWА.

Фото: ВКонтакте / Катя Иванчикова