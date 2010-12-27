Католическое рождество 2017: прикольные поздравления в стихах

25 декабря католическая и протестантская церковь празднует Рождество. В честь праздника Piter.tv приготовил для вас милые и добрые поздравления в стихах.

В ночь с 24 на 25 декабря отмечается один из главных христианских праздников – Рождество Христово. Эта ночь является днем рождения Иисуса Христа. Ангелы оповестили пастухов о том, что к ним явился Спаситель, а волхвы, которых направлял свет звезды, преподнесли новорожденному свои подарки.

Рождество насыщенно большим количеством символов, связанных с библейской историей, но главной персоной праздника является Санта Клаус. Он рассекает небо на санях с оленьей упряжкой и дарит подарки тем, кто их заслужил.

Поздравления с Католическим Рождеством в стихах

***

Праздник католический

Святое Рождество,

Желаю, чтобы счастье

В каждый дом пришло.

Добротой, любовью

Согрело, чтоб сердца,

Волшебству и сказке,

Чтоб не было конца.

В Рождество желаю

Добра и теплоты,

Чтобы были счастливы

Все мы — я и ты.

***

Поздравляю вас с Рождеством,

И желаю, чтоб каждый момент

Был пропитан добром и теплом,

Чтобы жили всегда вы без бед!

Пусть пошлет вам счастья, здоровья

Милосердный Господь в Рождество,

И наполнит души любовью,

Превращая мир в волшебство!

***

У католиков сегодня праздник —

Отмечают они Рождество.

Пусть же каждый дом теперь

Посетит вдруг волшебство.

Пусть вместе с яркою звездой

Зажжётся и в душе надежда —

Она уверенность подарит

И в миг печали пусть утешит.

***

В день декабрьский стучится

К нам в окошко Рождество,

Скоро чудо приключиться,

В сказку завлечет оно.

Пожелаю вам я мира

В самый добрый день в году,

Пусть отвадит праздник горе

И прогонит прочь беду.

Пусть сбываются желания,

Сила неба вас хранит,

Пусть молитва выступает,

Как надежный, мощный щит.





***

Омела на двери

Пусть беды прогоняет,

Католики сегодня

Рождество встречают.

В небе Вифлеемская

Вспыхнула звезда,

Чтобы мир восславил

Рождество Христа.

На снежинках ангелы

К нам с небес летят,

Католиков поздравить

С Рождеством спешат.

Радостью окутан

Мир и волшебством,

Я желаю счастья

Вам на Рождество.

***

Тьма тихонько отступает,

Света нынче рождество,

Мир, ликуя, прославляет

Новой жизни торжество!

Звёзды светятся на ели,

За окошком снег повис,

Санта мчится сквозь метели,

Каждый ждёт его сюрприз!

И душевною молитвой

Пусть звучат Любви слова,

Прославляя Света битву

В день Святого Рождества!

***

Морозная ночь под конец декабря,

И месяц сильней засветился.

Ликует душа в эту ночь Рождества,

И снова Спаситель родился.

Католиков всех поздравляем сейчас,

Любовь каждый дом наполняет.

И значимей праздника нет для нас,

Ведь каждого Бог направляет.



***

Загорается звезда

И декабрь искрится:

В день Святого Рождества

Чудо пусть случится!

Радость пусть с небес придёт,

Всем подарит счастье,

Если веришь — оно ждёт,

Чтоб стать жизни частью.

Ярче пусть горят огни

В праздник добрый, светлый —

Ты исполнишь все мечты,

Пусть поможет небо!

***

Пусть над камином красные носочки,

Наполнит счастьем Санта нам сполна,

И в доме нашем в каждом уголочке,

Зажжется яркая любви искра.

Пусть безмятежным наш очаг прибудет,

И полной чашей будет он всегда,

Когда святое Рождество наступит,

Ославим сына Господа сполна.

Желанья мы в сочельник загадаем,

В канун возможны только чудеса,

Мы искренне друг друга поздравляем,

В честь праздника Христова Рождества.

***

На дверях развешена омела,

Праздник постучался в каждый дом,

Сила духа окрыляет тело,

Всюду вторят эхом: «С Рождеством!»

В этот день младенца Иисуса

Богородица на свет произвела,

Ради нас он выдержал искусы,

Совершая добрые дела.

В эту ночь пускай случится чудо

Всепрощения, величия души,

Если смог Христос простить Иуду,

То и ты обиды не держи.

Стань добрее, взращивая в сердце

Бескорыстную глубокую любовь,

Чтобы мог в ее лучах согреться

Каждый, кто испытывает боль.

С Рождеством! Пусть радостью наполнен

Будет дом отныне навсегда,

Вдалеке сверкают вспышки молний,

И минует всякая беда.

***

Зимняя сказка — День Рождества!

Ласково ангелы смотрят на мир,

Сходит с ума от надежд детвора,

В каждом окне — рождественский пир!

Нет ни в одном из праздничных дней

Столько таинственной красоты,

Столько покоя, любви и друзей,

Столько надежды и чистоты!

***

Из ветвей венок сплетая,

Символ мира видим в нём.

В вере твердой мы, как стая —

Искры радости несём.

Рождество. День зимний светел.

Торжество во всём вокруг —

Вальс снежинок кружит ветер,

Сердце греет Божий Дух.

***

Украсили елку, готовы подарки,

Индейку в духовку поставили печь,

В рождественский вечер, веселый и яркий,

Мы будим шутить, развлекаться и петь!

Добра пожелайте соседям и мужу,

Детей одарите, налейте вино,

И пусть за окошком метели и стужа,

Но в каждой семье пускай будет тепло!

***

Искрятся радостью глаза,

И сердце чаще бьётся!

Волшебный миг — день Рождества,

Раз в год всего даётся!

Желанье загадаем мы,

На возраст не взирая!

Здесь столько дивной красоты,

И радужность такая!

С молитвою Иисус к тебе

Всё время прибегаем,

Во всех делах поможешь ты,

Об этом с детства знаем.

***

Волшебством пронизан весь,

Праздник светлый самый.

Мы в Христа сегодня честь,

Стол накроем славный.

Праздничный витает дух,

В воздухе над нами.

Так поздравь же всех вокруг,

В глазах своих огнями.

Подари свою любовь,

Всем, кто в ней нуждается.

И пускай сегодня вновь,

Всё у всех сбывается.

***

Санта-Клаус на оленях

Спозаранку к нам спешит!

И рождественские гимны

Распевает от души!

Мы почистили все трубы,

И подвесили носок,

Будет вкусная индейка,

Будет сладостей мешок!

Рождество — чудесный праздник!

День рождения Христа,

Каждый верующий счастлив,

Это точно не спроста!

***

Сегодня праздник Рождество,

То сына Божьего рожденье!

Украшен ели пышный ствол,

Индейка ждет на угощенье.

Висит Адвентова венок

В дни Рождества на каждой двери.

Чтоб Бог в беде всегда помог,

Нам надо только в Него верить.

Добро пусть ступит на порог

Сердечка малого, большого.

Пусть зазвучит сей поздравок

Во имя праздника такого!

***

Всем католикам желаю

В Рождество тепла и света!

Пусть всегда любовь большая

Озаряет всю планету!

Пусть не будет ссор и сплетен,

И религиозной розни.

Только мы за жизнь в ответе

И нельзя нам строить козни!

Можно пить и есть от пуза,

Рождество встречать с салютом.

А чтоб не было обузы,

Чаще прыгать с парашютом.

***

Тихо, тихо звезда загорится

Для меня, для тебя, для людей!

И мечта в этот миг воплотиться

В реалии наших дней!

Рождество тихо к нам подкрадется

И найдет нас благая весть

И в душе нашей сказка зажжется,

Ведь Бог в этом мире есть!

***

С Рождеством вас поздравляем!

Пожелать не забываем:

Не болеть вам, не стареть

И прожить сто с лишним лет.

Сын, рожденный в Вифлееме,

Сопровождает вас без лени,

И пришедшие волхвы,

Преподнесшие дары,

Оберегают вас по жизни,

Чтоб та прошла без укоризны.

Желаем справить хорошо

Католическое Рождество!

Написали поздравок —

Заберем себе пирог.

***

Снег декабрьский закружил,

И с метелью задружил,

В эти дни ждем торжество —

Добрый праздник — Рождество.

Пусть для всех людей горит,

Путь-дорогу осветит

Вифлеемская звезда!

И пусть будет так всегда!

Напишем вместе поздравок

И позовем всех на пирог!

Текст: pozdravok.ru



















