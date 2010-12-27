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Католическое рождество 2017: прикольные поздравления в стихах
Сегодня, 17:46
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nadiputintseva
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Католическое рождество 2017: прикольные поздравления в стихах

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25 декабря католическая и протестантская церковь празднует Рождество. В честь праздника Piter.tv приготовил для вас милые и добрые поздравления в стихах.

В ночь с 24 на 25 декабря отмечается один из главных христианских праздников – Рождество Христово. Эта ночь является днем рождения Иисуса Христа. Ангелы оповестили пастухов о том, что к ним явился Спаситель, а волхвы, которых направлял свет звезды, преподнесли новорожденному свои подарки.

Рождество насыщенно большим количеством символов, связанных с библейской историей, но главной персоной праздника является Санта Клаус. Он рассекает небо на санях с оленьей упряжкой и дарит подарки тем, кто их заслужил.

Католическое рождество 2017: прикольные поздравления в стихах

Поздравления с Католическим Рождеством в стихах

  ***

Праздник католический
Святое Рождество,
Желаю, чтобы счастье
В каждый дом пришло.

Добротой, любовью
Согрело, чтоб сердца,
Волшебству и сказке,
Чтоб не было конца.

В Рождество желаю
Добра и теплоты,
Чтобы были счастливы
Все мы — я и ты.

Католическое рождество 2017: прикольные поздравления в стихах

***

Поздравляю вас с Рождеством,
И желаю, чтоб каждый момент
Был пропитан добром и теплом,
Чтобы жили всегда вы без бед!

Пусть пошлет вам счастья, здоровья
Милосердный Господь в Рождество,
И наполнит души любовью,
Превращая мир в волшебство!

Католическое рождество 2017: прикольные поздравления в стихах

***

У католиков сегодня праздник —
Отмечают они Рождество.
Пусть же каждый дом теперь
Посетит вдруг волшебство.

Пусть вместе с яркою звездой
Зажжётся и в душе надежда —
Она уверенность подарит
И в миг печали пусть утешит.

Католическое рождество 2017: прикольные поздравления в стихах

***

В день декабрьский стучится
К нам в окошко Рождество,
Скоро чудо приключиться,
В сказку завлечет оно.

Пожелаю вам я мира
В самый добрый день в году,
Пусть отвадит праздник горе
И прогонит прочь беду.

Пусть сбываются желания,
Сила неба вас хранит,
Пусть молитва выступает,
Как надежный, мощный щит.

Католическое рождество 2017: прикольные поздравления в стихах

***

Омела на двери
Пусть беды прогоняет,
Католики сегодня
Рождество встречают.

В небе Вифлеемская
Вспыхнула звезда,
Чтобы мир восславил
Рождество Христа.

На снежинках ангелы
К нам с небес летят,
Католиков поздравить
С Рождеством спешат.

Радостью окутан
Мир и волшебством,
Я желаю счастья
Вам на Рождество.

Католическое рождество 2017: прикольные поздравления в стихах

***

Тьма тихонько отступает,
Света нынче рождество,
Мир, ликуя, прославляет
Новой жизни торжество!

Звёзды светятся на ели,
За окошком снег повис,
Санта мчится сквозь метели,
Каждый ждёт его сюрприз!

И душевною молитвой
Пусть звучат Любви слова,
Прославляя Света битву
В день Святого Рождества!

Католическое рождество 2017: прикольные поздравления в стихах

***

Морозная ночь под конец декабря,
И месяц сильней засветился.
Ликует душа в эту ночь Рождества,
И снова Спаситель родился.

Католиков всех поздравляем сейчас,
Любовь каждый дом наполняет.
И значимей праздника нет для нас,
Ведь каждого Бог направляет.

Католическое рождество 2017: прикольные поздравления в стихах


***

Загорается звезда
И декабрь искрится:
В день Святого Рождества
Чудо пусть случится!

Радость пусть с небес придёт,
Всем подарит счастье,
Если веришь — оно ждёт,
Чтоб стать жизни частью.

Ярче пусть горят огни
В праздник добрый, светлый —
Ты исполнишь все мечты,
Пусть поможет небо!

Католическое рождество 2017: прикольные поздравления в стихах

***

Пусть над камином красные носочки,
Наполнит счастьем Санта нам сполна,
И в доме нашем в каждом уголочке,
Зажжется яркая любви искра.

Пусть безмятежным наш очаг прибудет,
И полной чашей будет он всегда,
Когда святое Рождество наступит,
Ославим сына Господа сполна.

Желанья мы в сочельник загадаем,
В канун возможны только чудеса,
Мы искренне друг друга поздравляем,
В честь праздника Христова Рождества.

Католическое рождество 2017: прикольные поздравления в стихах

***

На дверях развешена омела,
Праздник постучался в каждый дом,
Сила духа окрыляет тело,
Всюду вторят эхом: «С Рождеством!»
В этот день младенца Иисуса
Богородица на свет произвела,
Ради нас он выдержал искусы,
Совершая добрые дела.
В эту ночь пускай случится чудо
Всепрощения, величия души,
Если смог Христос простить Иуду,
То и ты обиды не держи.
Стань добрее, взращивая в сердце
Бескорыстную глубокую любовь,
Чтобы мог в ее лучах согреться
Каждый, кто испытывает боль.
С Рождеством! Пусть радостью наполнен
Будет дом отныне навсегда,
Вдалеке сверкают вспышки молний,
И минует всякая беда.

Католическое рождество 2017: прикольные поздравления в стихах

***

Зимняя сказка — День Рождества!
Ласково ангелы смотрят на мир,
Сходит с ума от надежд детвора,
В каждом окне — рождественский пир!

Нет ни в одном из праздничных дней
Столько таинственной красоты,
Столько покоя, любви и друзей,
Столько надежды и чистоты!

Католическое рождество 2017: прикольные поздравления в стихах

***

Из ветвей венок сплетая,
Символ мира видим в нём.
В вере твердой мы, как стая —
Искры радости несём.

Рождество. День зимний светел.
Торжество во всём вокруг —
Вальс снежинок кружит ветер,
Сердце греет Божий Дух.

Католическое рождество 2017: прикольные поздравления в стихах

***

Украсили елку, готовы подарки,
Индейку в духовку поставили печь,
В рождественский вечер, веселый и яркий,
Мы будим шутить, развлекаться и петь!

Добра пожелайте соседям и мужу,
Детей одарите, налейте вино,
И пусть за окошком метели и стужа,
Но в каждой семье пускай будет тепло!

Католическое рождество 2017: прикольные поздравления в стихах

***

Искрятся радостью глаза,
И сердце чаще бьётся!
Волшебный миг — день Рождества,
Раз в год всего даётся!

Желанье загадаем мы,
На возраст не взирая!
Здесь столько дивной красоты,
И радужность такая!

С молитвою Иисус к тебе
Всё время прибегаем,
Во всех делах поможешь ты,
Об этом с детства знаем.

Католическое рождество 2017: прикольные поздравления в стихах

***

Волшебством пронизан весь,
Праздник светлый самый.
Мы в Христа сегодня честь,
Стол накроем славный.

Праздничный витает дух,
В воздухе над нами.
Так поздравь же всех вокруг,
В глазах своих огнями.

Подари свою любовь,
Всем, кто в ней нуждается.
И пускай сегодня вновь,
Всё у всех сбывается.

Католическое рождество 2017: прикольные поздравления в стихах

***

Санта-Клаус на оленях
Спозаранку к нам спешит!
И рождественские гимны
Распевает от души!

Мы почистили все трубы,
И подвесили носок,
Будет вкусная индейка,
Будет сладостей мешок!

Рождество — чудесный праздник!
День рождения Христа,
Каждый верующий счастлив,
Это точно не спроста!

Католическое рождество 2017: прикольные поздравления в стихах

***

Сегодня праздник Рождество,
То сына Божьего рожденье!
Украшен ели пышный ствол,
Индейка ждет на угощенье.

Висит Адвентова венок
В дни Рождества на каждой двери.
Чтоб Бог в беде всегда помог,
Нам надо только в Него верить.

Добро пусть ступит на порог
Сердечка малого, большого.
Пусть зазвучит сей поздравок
Во имя праздника такого!

Католическое рождество 2017: прикольные поздравления в стихах

***

Всем католикам желаю
В Рождество тепла и света!
Пусть всегда любовь большая
Озаряет всю планету!

Пусть не будет ссор и сплетен,
И религиозной розни.
Только мы за жизнь в ответе
И нельзя нам строить козни!

Можно пить и есть от пуза,
Рождество встречать с салютом.
А чтоб не было обузы,
Чаще прыгать с парашютом.

Католическое рождество 2017: прикольные поздравления в стихах

***

Тихо, тихо звезда загорится
Для меня, для тебя, для людей!
И мечта в этот миг воплотиться
В реалии наших дней!

Рождество тихо к нам подкрадется
И найдет нас благая весть
И в душе нашей сказка зажжется,
Ведь Бог в этом мире есть!

Католическое рождество 2017: прикольные поздравления в стихах

***

С Рождеством вас поздравляем!
Пожелать не забываем:
Не болеть вам, не стареть
И прожить сто с лишним лет.
Сын, рожденный в Вифлееме,
Сопровождает вас без лени,
И пришедшие волхвы,
Преподнесшие дары,
Оберегают вас по жизни,
Чтоб та прошла без укоризны.
Желаем справить хорошо
Католическое Рождество!
Написали поздравок —
Заберем себе пирог.

Католическое рождество 2017: прикольные поздравления в стихах

***

Снег декабрьский закружил,
И с метелью задружил,
В эти дни ждем торжество —
Добрый праздник — Рождество.
Пусть для всех людей горит,
Путь-дорогу осветит
Вифлеемская звезда!
И пусть будет так всегда!
Напишем вместе поздравок
И позовем всех на пирог!

Католическое рождество 2017: прикольные поздравления в стихах

Текст: pozdravok.ru
 



 

 


 

 




 

 

 

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Категории: Новости СПб

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