Эксперты зафиксировали снижение кассовых сборов российских фильмов

Такое снижение, по данным экспертов, зафиксировано впервые с 2015 года.

Кассовые сборы отечественных фильмов снизились впервые за 5 лет, говорится в отчете Фонда кино. Суммарные кассовые сборы российских кинокартин составили за 2019 год 12,3 млрд рублей.

Согласно Единой автоматизированной системе сведений о показах, это на 11,3% меньше, чем в 2018 году. Такое снижение, по данным экспертов, зафиксировано впервые с 2015 года. Кроме того, на 12,7% снизилось количество проданных билетов. В 2019 году оно составило 50,6 млн.

При этом кассовые сборы зарубежных фильмов выросли в 2019 году на 18,4%- 43,2 млрд рублей за год. Сумма составила 77,9% совокупных кассовых сборов кинопроката. За счет этого общий рост относительно 2018 года составил 10,3%.