Картины Сальвадора Дали помогли ученым проанализировать мозговую деятельность

Оказалось, что работы художника помогают понять, как человеческий мозг обрабатывает информацию.

Ученые из университета в Глазго рассмотрели работы художника Сальвадора Дали с их помощью попытались проанализировать, как человеческий мозг обрабатывает информацию. Выяснилось, что иллюзии, скрытые в работах художника, позволяют каждому человеку увидеть что-то свое, пишет BBC.

Ученые попытались проанализировать работу человеческого мозга, коглда люди рассматривали картину "Невольничий рынок с исчезающим бюстом Вольтера". В картине скрыта иллюзия: фигуры двух монахинь, которые одновременно похожи на бюст французского философа XVIII века. Примечательно, что увидеть люди могут два этих образа. Но кто-то видит в первую очередь монахинь, а другие люди замечают изначально бюст Вольтера.

В результате исследования выяснилось, что правое полушарие обрабатывает левую часть изображения, которое передается в головной мозг посредством зрительного восприятия. И наоборот, правая половина картины обрабатывается левым полушарием.

Однако до сих пор непонятно, почему первым всплывает, например, образ монахинь. При это кто-то может видеть на картине двух голландских купцов, один из которых бородатый.

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