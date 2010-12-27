В Петербурге три иностранных туриста пострадали от рук карманников

У китаянки украли фотоаппарат стоимостью 120 тысяч рублей.

Туристы из Китая и Австрии стали жертвами петербургских карманников. Об этом сообщают городские СМИ.

Мужчина из Австрии лишился бумажника, где были 900 евро и 5300 рублей, а две китаянки обнаружили пропажу ценных вещей. Во вторник, 21 августа, китаянка обратилась в полицию Адмиралтейского района и сообщила, что после посещения Спаса на Крови она обнаружила пропажу фотоаппарата стоимостью 120 тысяч рублей.

Пожилая китаянка обратилась в полицию с сообщением о том, что у Исаакиевского собора у нее украли кошелек, в котором было 75 американских долларов и 6300 японских иен, а также документы.

В июне в Петербурге обчистили американского гостя на более 1 млн рублей.

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