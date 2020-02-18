"Железобетонная стена правосудия": почему Сергей Караваев продолжает сидеть в "Новых Крестах"

Депутата Законодательного собрания Ленобласти держат в СИЗО уже год.

Cледствие по делу депутата областного ЗакСа Сергея Караваева откровенно затягивается. Уже год Караваев-младший и его отец обвиняются в мошенничестве, но их вина до сих пор не доказана. Очередные слушания о продлении срока содержания под стражей прошли накануне в Петербургском городском суде. Защита пыталась перевести Караваева под домашний арест, однако суд отказал в просьбе и оставил депутата под стражей до 25 апреля этого года.

Сергей Караваев находится в СИЗО уже год – с момента задержания в феврале 2019-го. Обвинение объясняет это "крайней степенью сложности" дела. Однако адвокат подсудимого считает, что следствие не может ничего доказать в виду отсутствия состава преступления.

Суд отказался с одной стороны приобщать протоколы следственных действий которые представила сторона защиты, а с другой стороны отмахивается от этого и подменяет наш аргумент о причастности к преступлению, говоря, что суд на этом этапе не в праве решать вопрос о доказанности. Борис Грузд, адвокат Сергея Караваева

По версии следствия отец и сын Караваевы разработали схему хищения земельного участка в промзоне Мурино по заниженной цене. Приобретение данного участка за 15% от кадастровой стоимости нанесло убыток государству примерно в 53 млн рублей. Однако защита считает, что речь шла законной хозяйственной деятельности коммерческой фирмы, которая сейчас намеренно криминализируется. До этого выкупа участка ООО "АС", 40% уставного капитала которого принадлежало Караваеву-старшему, несколько лет арендовало эту землю, построило на ней несколько объектов недвижимости и имело право на льготную схему условия приобретения.

В любом случае – год в СИЗО по экономическому делу – случай редкий даже для России. Напомним, в августе 2019 года Президент подписал поправки к статье 108 УПК РФ, запрещающие содержание под стражей лиц, обвиняемых в преступлениях в сфере предпринимательской деятельности, но, как мы видим, в судах эти поправки пока не работают.

У меня дома двое детей. Я их год уже не видел. Сижу тут просто так – совести у следователя уже никакой нет. А про дело – я то думал, там что-то такое есть, чего я не знаю. А там ничего нет – есть телефонные разговоры, как я с отцом обсуждаю работу по своему округу, что я еду в Морозовку инвалидов защищать. Сергей Караваев, депутат Законодательного Собрания Ленобласти, подсудимый обвиняемый

Особый интерес вызывает и само дело из 34 томов, с которым Караваев пока не смог полностью ознакомиться — за месяц, прошедший с уведомления об окончании следственных действий, на ознакомление с делом ему было выделено всего 6 часов. В суде он заявил, что изучил показания 50-ти человек, однако все они, как оказалось, не имеют с Караваевым никаких связей с задержанным, многие знают его только из СМИ. Более весомых свидетелей по делу допрашивали по 5-14 раз, и каждый раз их показания менялись. А вот отец Сергея – Караваев-старший давал показания всего 4 раза – и ни одни из них не приобщили к ходатайству о продлении срока содержания под стражей.

Я даю показания уже три года, в том числе год, который он находится в тюрьме, о том, что он не причастен к тем событиям, которые рассматривает следствие. Мало того, что и события то не содержат никакого состава преступления. Сергей то совсем не причастен. Он по моей просьбе перевез документы из одного государственного органа в другой. Сергей Караваев-старший, отец задержанного

Отец Сергея считает, что тут работает принцип - "органы не ошибаются". И даже в отсутствии доказательств никто из принципа не отпустит подозреваемого. Также причиной необоснованного задержания Караваев считает политическую деятельность своего сына в Ленобласти.

Абсолютно уверен, что преследуются две цели – рейдерский наезд на мой бизнес, вторая цель убрать Сергея с политической арены. А держат в тюрьме очень просто – потому что там большинство людей, которых держат в тюрьме, дают признательные показания, и тогда это все без суда в особом порядке рассматривается и так далее. Нам это предлагали много раз - "ФСБшные" опера приходили и ко мне, и к Сергею и объясняли – если будете упорствовать в нежелании давать показания – получите реальный срок. Сергей Караваев-старший, отец задержанного

Отметим, что отец Сергея Караваева, проходящий с ним по одному делу и являющийся основным обвиняемым, находится на свободе под подпиской о невыезде еще с сентября 2019 года.

По итогам слушаний в Городском суде Петербурга служители фемиды отказали в переводе заключенного под домашний арест. Адвокат и семья Караваевых к такому итогу были готовы – будут продолжать бороться.

Ранее мы сообщали, что Караваев сообщал суду о "нечеловеческих условиях" содержания в "Новых Крестах".

Видео: Piter.TV