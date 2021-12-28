  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:00
126
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Капитана потерявшего ход по пути из Владивостока парома проверят на состояние опьянения

0 0

Прокуратура также изучает вопрос залива на судно охлажденного топлива.

Капитана потерявшего ход по пути из Владивостока парома проверят на состояние опьянения. Назначена медицинская экспертиза. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы городской администрации. Известно, что речь идет о судне "Босфор Восточный". Он направлялся к острову Попова. 

Такое распоряжение дал сегодня, 28 декабря, глава Владивостока Константин Шестаков

пресс-служба администрации Владивостока

Кроме состояния капитана парома специалисты оценят ситуацию, при которой судно оказалось заправлено охлажденным топливом. Ведется расследование. Приморская транспортная прокуратура пояснила, что слухи о нетрезвом состоянии капитана появились со слов очевидцев - пассажиров рейса. Будет дана оценка действий всех ответственных лиц в случае выявления нарушений законодательства. В момент потери хода на борту находились 47 пассажиров и шестеро членов экипажа.

После жесткой посадки Ми-2 в Удмуртии завели уголовное дело.

Фото и видео: Telegram/РИА Новости

Теги: владивосток, остров попова, паром
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии