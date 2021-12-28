Прокуратура также изучает вопрос залива на судно охлажденного топлива.

Капитана потерявшего ход по пути из Владивостока парома проверят на состояние опьянения. Назначена медицинская экспертиза. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы городской администрации. Известно, что речь идет о судне "Босфор Восточный". Он направлялся к острову Попова.

Такое распоряжение дал сегодня, 28 декабря, глава Владивостока Константин Шестаков пресс-служба администрации Владивостока

Кроме состояния капитана парома специалисты оценят ситуацию, при которой судно оказалось заправлено охлажденным топливом. Ведется расследование. Приморская транспортная прокуратура пояснила, что слухи о нетрезвом состоянии капитана появились со слов очевидцев - пассажиров рейса. Будет дана оценка действий всех ответственных лиц в случае выявления нарушений законодательства. В момент потери хода на борту находились 47 пассажиров и шестеро членов экипажа.

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Фото и видео: Telegram/РИА Новости