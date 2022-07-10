Кандидат в премьеры Великобритании предложил выслать из страны граждан России

Он уточнил, что речь идет не о тех россиянах, которые стали частью общества.

Кандидат в премьер-министры Великобритании Том Тугендхат предложил выслать из страны граждан России. Об этом он рассказал в интервью Sky News.

Парламентарий уточнил, что речь идет не о тех россиянах, которые стали частью общества. По его словам, британским властям следует выслать из страны сотрудников КГБ и тех, кто с ними связан. Тугендхат добавил, что готов защищать тех граждан России, которые живут здесь на законных основаниях.

Таких я хочу защищать. Но вместе с тем я хочу гарантировать, что люди, представляющие угрозу нашей безопасности, не найдут здесь убежища. Том Тугендхат, кандидат в премьер-министры Великобритании

Ранее экс-глава Минобороны Британии объявила о выдвижении на пост премьера.

Видео: YouTube / Sky News