Кандидат в премьеры Британии Сунак заявил, что сможет противостоять России

Экс-глава Минфина напомнил о своей антироссийской деятельности на посту в британском правительстве.

Кандидат в премьер-министры Великобритании Риши Сунак заявил, что сможет противостоять России в том случае, если возглавит правительство Соединенного Королевства. Соответствующей информацией бывший министр по финансам поделился со зрителями в рамках очередного тура телевизионных дебатов. Он ответил на вопрос зрителя. Эфир мероприятия транслировался на сайтах The Sun и TalkTV. Чиновник считает, что граждане страны могут ему верить, так как находясь на государственной должности Сунак "сделал пару вещей", которые говорят о его силе.

Полтора года назад я сделал все, чтобы гарантировать получение нашими вооруженными силами наибольшей прибавки в финансировании с момента завершения холодной войны. Риши Сунак, экс-глава Минфина Британии

Риши Сунак напомнил британцам о том, что работал с иностранными коллегами в сфере финансов ради того, чтобы Западом в отношении России был введен беспрецедентный санкционный пакет. Чиновник признал тот факт, что подобные рестрикции коснутся и самих жителей Британии, которых ждут "сложные времена" из-за счетов за электроэнергию.

Теледебаты кандидатов на пост премьера Британии внезапно прервались на словах про Россию.

Фото и видео: YouTube / The Sun