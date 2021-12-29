Канцлер ФРГ прибыл на Украину с первым рабочим визитом

Политики встретились в Мариинском дворце в Киеве.

Канцлер Германии Олаф Шольц 14 февраля прибыл в Киев. У него запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросам безопасности, сообщает телевизионный канал "Украина 24".

Политики встретились в Мариинском дворце. По словам главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы, проведут "первый длительный предметный разговор", в рамках которого они обсудят вопросы перед визитом канцлера в Россию. После этого, как ожидается, Зеленский и Шольц ответят на вопросы журналистов.

Завтра Шольц отправится в Москву, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что политики обсудят ситуацию вокруг Украины, гарантии безопасности, а также "Северный поток – 2".

Ранее Зеленский призвал ЕС незамедлительно ввести санкции против России.

Видео: Facebook / Офіс Президента України