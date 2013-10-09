Канцлер ФРГ посетит Москву 20 августа

Штеффен Зайберт раскрыл планы по посещению Ангелы Меркель России.

Немецкий канцлер Ангела Меркель посетит Москву 20 августа. В настоящее время подробности визита главы правительства Германии в России пока что не разглашаются. С соответствующим заявлением перед журналистами на брифинге выступил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.

Канцлер отправится в Москву, в начале следующей недели мы расскажем о содержании программы. Вполне очевидно, что она встретится с президентом Владимиром Путиным. Штеффен Зайберт, официальный представитель кабмина ФРГ

Напомним, что Ангела Меркель также планирует провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Политик прилетит в Киев 22 августа.

В Германии отказались от бесплатных тестов для тех, кто мог сделать прививку.

Фото: YouTube / Phoenix