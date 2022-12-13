Канцлер ФРГ Шольц пообещал следить за использованием поставляемого Киеву оружия

Олаф Шольц ответил на вопрос немцев о "красных линиях".

Германия не будет осуществлять односторонних шагов в вопросе поставок вооружения для киевского режима для того, чтобы не возникло эскалации конфликта между Россией и НАТО. Соответствующее заявление в рамках своего выступления перед жителями немецкого города Кобеленц сделал местный канцлер Олаф Шольц. Чиновник объяснил населению в рамках публичной дискуссии о том, что для Берлина важно, чтобы оружие коллективного Запада не применялось для нанесения ударов по российской территории и объектам. Таким образом спикер ответил на вопрос о том, учитывают ли власти ФРг какие-либо "красные линии" при военной поддержке ВСУ.

Мы не делаем односторонних шагов, мы действуем только в согласовании с нашими партнерами....Важно, чтобы оружие <…>, при помощи которого Украина может себя защищать, не применялось для нападений на российскую территорию. Олаф Шольц, канцлер Германии

Шольц заявил, что страны ЕС договорились о финансировании поставок боеприпасов Украине.

Фото и видео: YouTube / phoenix