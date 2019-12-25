Канцлер Австрии подчеркнул роль Германии и Франции для диалога с Россией по Украине

Карл Нехаммер призвал ЕС и РФ к диалогу по Донбассу.

Канцлер Австрии подчеркнул роль Германии и Франции для диалога с Россией по урегулированию вооруженного конфликта на Украине. Такое заявление Карл Нехаммер сделал перед журналистами во время прибытия на саммит Евросоюза.

Германия с Францией - это нации, которые особенно могут продвинуть ЕС вперед. Именно сейчас в дискуссии о конфликте на Украине, он станет важной темой, как и вчера. Карл Нехаммер, канцлер Австрии

Эксперт заметил, что сейчас общественности заметно, насколько Франция и Германия важны, чтобы показать Москве бессмысленность реализации насильственной политики. Глава правительства призвал Россию и ЕС к диалогу. В частности Карл Нехаммер отметил, что 15 декабря было достигнуто соглашение о том, что "нормандский формат" является нужным процессом для общения по Донбассу и пригодным путем для Киева.

Канцлер Австрии высказался в поддержку "Северного потока - 2".

Фото: ec.europa.eu