Канцлер Австрии: "Северный поток - 2" будет затронут санкциями ЕС

Канцлер Австрии не исключил, что российский энергетический проект "Северный поток - 2" будет затронут санкциями ЕС. Такое заявление на пресс-конференции сделал Карл Нехаммер. Мероприятие транслировалось местными телеканалами. Чиновник оценил факт признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР.
Если обширный санкционный режим вступит в силу, то им, разумеется, будет охвачен и "Северный поток - 2".
Карл Нехаммер, глава правительства Австрии
Напомним, что решение российского правительства вызвало негативную реакцию в странах НАТО и Запада. Этот документ иностранцы расценили как нарушение международного права и территориальной целостности Украины. США и Великобритания объявили СМИ о намерении ввести против России санкции. Аналогичный пакет мер обсуждается Евросоюзом, Японией и Канадой.
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Фото и видео: Facebook / Karl Nehammer
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