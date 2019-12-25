Канцлер Австрии: "Северный поток - 2" будет затронут санкциями ЕС

Карл Нехаммер прокомментировал признание суверенитета Донбасса Россией.

Канцлер Австрии не исключил, что российский энергетический проект "Северный поток - 2" будет затронут санкциями ЕС. Такое заявление на пресс-конференции сделал Карл Нехаммер. Мероприятие транслировалось местными телеканалами. Чиновник оценил факт признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР.

Если обширный санкционный режим вступит в силу, то им, разумеется, будет охвачен и "Северный поток - 2". Карл Нехаммер, глава правительства Австрии

Напомним, что решение российского правительства вызвало негативную реакцию в странах НАТО и Запада. Этот документ иностранцы расценили как нарушение международного права и территориальной целостности Украины. США и Великобритания объявили СМИ о намерении ввести против России санкции. Аналогичный пакет мер обсуждается Евросоюзом, Японией и Канадой.

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Фото и видео: Facebook / Karl Nehammer