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Канцлер Австрии: "Северный поток - 2" будет затронут санкциями ЕС
Сегодня, 14:24
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Канцлер Австрии: "Северный поток - 2" будет затронут санкциями ЕС

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Карл Нехаммер прокомментировал признание суверенитета Донбасса Россией.

Канцлер Австрии не исключил, что российский энергетический проект "Северный поток - 2" будет затронут санкциями ЕС. Такое заявление на пресс-конференции сделал Карл Нехаммер. Мероприятие транслировалось местными телеканалами. Чиновник оценил факт признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР.

Если обширный санкционный режим вступит в силу, то им, разумеется, будет охвачен и "Северный поток - 2".

Карл Нехаммер, глава правительства Австрии

Напомним, что решение российского правительства вызвало негативную реакцию в странах НАТО и Запада. Этот документ иностранцы расценили как нарушение международного права и территориальной целостности Украины. США и Великобритания объявили СМИ о намерении ввести против России санкции. Аналогичный пакет мер обсуждается Евросоюзом, Японией и Канадой.

В Грузии закроют карантинные пространства, работающие из-за пандемии.

Фото и видео: Facebook / Karl Nehammer

Теги: карл нехаммер, поставки газа, признание лнр и днр, санкции, северный поток-2, энергетика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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