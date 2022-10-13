Канада пообещала направить Украине военную помощь на $34,1 млн

Джастин Трюдо напомнил о том, какое оружие от Оттавы получит Киев.

Канада пообещала направить Украине дополнительную военную помощь на общую сумму в 34,1 миллиона долларов (47 миллионов канадских долларов). Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции в Оттаве сделал местный премьер-министр Джастин Трюдо. Чиновник заметил, что новый пакет будет включать в себя поставку артиллерийских снарядов, а также теплое обмундирование на зиму, видеокамеры для беспилотников. Власти страны пояснили, что готовы оказывать всестороннюю помощь киевскому режиму.

Напомним, что ранее в распространенном взаявлении министра обороны Канады Аниты Ананд, которая сейчас находится в Брюсселе на двухдневном заседании глав Минобороны стран НАТО, чиновники отметили, что пакет новой военной помощи включает снаряды для американских гаубиц М777, современные камеры для беспилотных летательных аппаратов, коммуникационное оборудование, 400 тысяч единиц армейского обмундирования.

Власти Канады ужесточили санкции в отношении Ирана.

Фото и видео: YouTube / cpac