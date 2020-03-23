Камеры ГИБДД смогут фиксировать использование смартфона за рулем. Об этом газете "Коммерсантъ" сообщил заместитель начальника ГИБДД России Александр Быков.
Руководство московского управления ГИБДД рассматривает возможность применения приборов. Но о массовом применении камер речи пока не идет.
Сначала производителю нужно пройти испытания и получить сертификаты, - сказал Быков.
По его словам, технология должна подтвердить свою исправность при эксплуатации.
Предполагается, что штрафы будут приходить автовладельцам на почту.
Ранее на Кузнецовской улице произошло крупное ДТП с участием микроавтобуса.
Обсуждение ( 0 )