Предполагается, что штрафы будут приходить автовладельцам на почту.

Камеры ГИБДД смогут фиксировать использование смартфона за рулем. Об этом газете "Коммерсантъ" сообщил заместитель начальника ГИБДД России Александр Быков.

Руководство московского управления ГИБДД рассматривает возможность применения приборов. Но о массовом применении камер речи пока не идет.

Сначала производителю нужно пройти испытания и получить сертификаты, - сказал Быков.

По его словам, технология должна подтвердить свою исправность при эксплуатации.

Предполагается, что штрафы будут приходить автовладельцам на почту.

Ранее на Кузнецовской улице произошло крупное ДТП с участием микроавтобуса.