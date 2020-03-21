  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:36
182
ruzannar
Код вставки плеера

На Кузнецовской улице произошло крупное ДТП с участием микроавтобуса

0 0

Участники аварии получили травмы средней степени тяжести.

Как сообщает ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 21 марта на пресечении Кузнецовской улицы и Витебского проспекта произошло ДТП.

Видеозапись оказалась в распоряжении Piter.tv.

Около 08:30 утра водитель "Мерседеса Спринтера" столкнулся с "Тойотой". Грузовой автомобиль не уступил легковушке при повороте. 

В результате ДТП водитель и пассажир "Тойоты" получили травмы средней степени тяжести.

По факту происшествия сейчас проводится проверка.

Ранее мы сообщили, что два человека пострадали в ДТП с такси и "Газелью" во Фрунзенском районе.

Видео: Piter.tv

Теги: авария, дтп, московскийрайон, травмы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии