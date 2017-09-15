Каллас пожаловалась на изменение поведения США после переговоров с Россией

Глава МИД ЕС негативно оценила результаты американо-российской встречи.

Глава верховной дипломатии и политики безопасности Европейского союза Кая Каллас, комментируя недавнее голосование по резолюции ООН по украинскому кризису, пожаловалась на то, что поведение Белого дома изменилось после того, как они встретились с российскими делегатами. Она отказалась уточнять, о каком именно мероприятии ведется речь. Иностранная гостья высказалась по данному поводу в эфире американского телеканала CBS News, когда приезжала в Вашингтон с рабочим визитом. Кая Каллас пожаловалась на то, что с каждым разом Евросоюзу становится сложнее поддерживать консенсус среди стран регионального содружества по поводу санкционного давления, оказываемого на Москву.

Мы вместе с новой администрацией составили проект резолюции, касательно поддержки Украины. Но когда они встретились с россиянами, что-то случилось после этого, потому что поведение изменилось. Кая Каллас, глава МИД ЕС

Напомним, что Ранее Генеральная ассамблея Всемирной организации приняла две резолюции по Украине - подготовленную западными странами вместе с Киевом и предложенную Вашингтоном. За первый документ проголосовали 93 страны, против - 18, а 65 страны воздержались. В частности, против оказались Россия, США, Белоруссия, Венгрия, Израиль, Северная Корея и Никарагуа. Среди поддержавших документ, помимо стран коллективного Брюсселя, были Турция и Сербия, а в числе воздержавшихся заявлены Аргентина, Армения, Бразилия, Китай, Куба, Индия, Иран, Казахстан и Саудовская Аравия. Американский вариант поддержали 93 члена ООН, против него проголосовали восемь, а воздержались 73.

"Мы боимся". Каллас сделала новое заявление об угрозе России.

Фото и видео: YouTube / Face the Nation