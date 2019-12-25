Автоюрист рассказал, как возместить деньги за ремонт затопленной машины

По словам эксперта, необходимо провести независимую экспертизу и подать иск на ответственную за ливневки организацию.

Вчерашний ливень, прошедший в российской столице, вызвал подтопление в нескольких районах. Под воду ушли и некоторые автомобили. О том, как в такой ситуации получить деньги на ремонт, рассказал автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с телеканалом "360".

Если автовладелец не может добраться к своей машине, если ее затопило вследствие того, что неправильно работает ливневка, залило салон, то здесь, конечно, необходимо сделать независимую экспертизу, установить стоимость восстановительного ремонта салона либо того, что было повреждено. И данную стоимость можно взыскать с того, кто был причинителем вреда, по вине кого все произошло, подав иск. Дмитрий Славнов, автоюрист

По словам специалиста, за потоп может быт ответственна Горканализация. Время ожидания рассмотрения иска будет полностью зависеть от конкретного региона и загруженности местных судей, но чаще всего на это уходит примерно 3 месяца.

Ранее мы сообщили о том, что губернатор Подмосковья призвал улучшить качество парков в регионе.

Фото: телеканал "360"