Как выбрать квартиру в Москве на вторичном рынке недвижимости

​​​​​​​Жизнь в столице имеет свои преимущества и недостатки. Но плюсов все-таки больше, поэтому многие люди стремятся приобрести собственное жилье в Москве. Несмотря на высокую стоимость местной недвижимости, ее покупают не только лица с достатком выше среднего, но и обычные семьи с детьми. Большинство из них рассматривают предложения вторичного рынка недвижимости.

От чего зависит цена

Очевидно, что квартира в Москве может стоить по-разному. Потенциальному покупателю необходимо знать, на основании чего формируется цена. Перечислим основные ценообразующие факторы:

- помощь посредников или ее отсутствие;

- особенности района, где расположен многоквартирный дом;

- удаленность объекта от метро и центральной части столицы;

- возраст постройки;

- социальная инфраструктура района.

На начальном этапе выбора жилья необходимо определиться с районом, ценой, которая вписывается в доступный бюджет, подходящей площадью квартиры, этажом ее размещения, количеством комнат, планировкой. Нужно знать, что на первом и последнем этажах жилье обычно стоит дешевле.

Преимущества столичной квартиры на вторичном рынке недвижимости

Стоимость вторичного жилья дешевле, если сравнивать с ценами на квартиры в новостройках. Этот факт побуждает многих покупателей останавливать свой выбор именно на таких вариантах. Кроме этого, ремонт также обходятся дешевле. Если в новостройке квартиру нужно обустраивать с нуля, то вторичные предложения не требуют проведения капитальных, финансово затратных работ.

Еще одно важное преимущество заключается в возможности выбора удобного месторасположения дома. После покупки квартиры можно переехать в нее сразу (не нужно ждать, пока дом сдадут в эксплуатацию).

Кроме этого, в районах, где находятся объекты вторичного рынка недвижимости, преобладает сложившаяся за многие годы инфраструктура.

На что нужно обратить внимание при первом осмотре

К встрече с продавцом (или посредником) заинтересовавшей недвижимости необходимо подготовиться. Для этого нужно точно знать, на что следует сразу обратить внимание. При первом осмотре квартиры необходимо сделать следующее:

- проверить, соответствует ли ее размер заявленной площади;

- внимательно изучить планировку, при необходимости сделать ее съемку на мобильный телефон;

- контролировать свои эмоции (если квартира понравилась, не показывать этого продавцу, чтобы иметь возможность в дальнейшем получить скидку).

Не рекомендуется спешить с принятием решения. После осмотра объекта необходимо дать себе время на обдумывание, чтобы в итоге сделать правильный выбор.