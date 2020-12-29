Как сделать правильную кормушку для птиц

Секрет правильной кормушки для птиц раскрыл орнитолог Сергей Петров.

Мы связались с организатором орнитологических экскурсий и младшим научным сотрудником Зоологического института РАН Сергеем Петровым и узнали много интересного про птиц в зимний период. Орнитолог отметил, что очень важно подкармливать пернатых в непростое для них время, когда корм находится под снегом или льдом.

Самый простой вариант — сделать кормушку из подручных средств. Из пакета тетрапак, из пластиковой бутылки. Плюсы этой кормушки, что она практически бесплатна. Минусы — она не всегда эстетична и удобна для птиц. Идеальный вариант — деревянная или пластиковая конструкция, где корм будет защищен от ветра и осадков, там должна быть крыша. Желательно, чтобы эта кормушка была недоступна для ворон и голубей, они находят много корма вне кормушки и не нуждаются в подкормке. Сергей Петров, сотрудник Зоологического института РАН, организатор орнитологических экскурсий

Кроме того, Сергей рассказал, какие птицы прилетают на зимовку в Петербург, почему аисты строят гнезда на столбах, и действительно ли вредно кормить уток хлебом.

Видео: Piter.TV