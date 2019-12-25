Как будут ходить пригородные автобусы в первые дни января

В расписание пригородных автобусов внесены изменения.

Изменяется расписание на новогодние праздники. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Новое расписание выглядит так:

Маршрут № 122 "Выборг – Кондратьево":

Выборга: 8.05; 17.40.

п. Кондратьево: 9:30; 19:10.

Маршрут № 131 "Выборг – Торфяновка"

Выборг: 13:45; 20:25.

п. Торфяновка: 15:35; 22:05.

Маршрут № 142 "Выборг – Отрадное"

Выборг: 8:15; 11:10; 17:40.

п. Отрадное: 8:40; 11:40.

Расписание по маршрутам №130 "Ермилово – Выборг" и №135 "Советский – Выборг"



Маршруты №136 "Рябово-Выборг", №143 "Выборг-Каменка"



Рейсы по маршруту №148 "Выборг – Чулково" отменены.

Маршрут № 146 "Выборг – Яшино":

Выборг: 14:00; 18:50.

п. Яшино: 14:50; 19:40.

Маршрут № 147 "Выборг – Лужайка":

Выборг: 11:25; 17:30; 20:45.

п. Лужайки: 12:05; 18:10; 21:25.

Маршрут № 137 "Выборг – Овсово"

Выборг: 09:00; 18:10.

п. Овсово: 09:40; 18:50.

Маршрут № 141 "Каменногорск – Выборг"

Каменногорск: 6:40; 9:30; 11:40; 13:30; 15:30; 17:30 (17:10 из Прудов); 18:40; 20:45.

Выборг: 8:30; 9:40; 11:30; 13:30; 15:30 (до Прудов); 17:30; 19:45; 20:40; 22:10.

Расписание автобусов по маршрутам №130 "Ермилово – Выборг" и №135 "Советский – Выборг"

Маршрут № 139 "Высоцк – Выборг":

Высоцк: 9:15; 12:00; 16:15; 19:55; 21:30.

Выборг: 8:25; 11:10; 15:30; 18:40; 20:45.

Маршрут № 140 "Выборг – Барышево"

Выборг: 14:20

п. Барышево: 16:35.

Маршрут № 140А "Выборг – Житково":

Выборг:11. 50 (до Житково); 18:20;

п. Житково:13.15; 19:35.

Маршрут № 145 "Выборг – Вещево"

Выборг: 8:30; 12:00; 14:25; 19:20; 22:00.

п. Вещево: 9:35; 13:10; 15:25; 20:25; 22:50.

Маршрут № 127 "Выборг – Гончарово"

Выборг: 06:25 В/Ч; 08:00 Н/Ч; 10:00 Н/Ч; 12:10 Н/Ч; 13:40 Н/Ч; 15:20 Н/Ч; 16:40 Н/Ч; 18:10 Н/Ч; 19:30 Н/Ч; 20:45 Н/Ч.

п. Гончарово: 07:15 Н/Ч; 08:50 Н/Ч; 10:40 Н/Ч; 13:00 Н/Ч; 14:25 Н/Ч; 16:00 Н/Ч; 17:20 Н/Ч; 18:50 Н/Ч; 18.50 Н/Ч; 20:10 Н/Ч; 21:25 Н/Ч.

Маршрут № 134 "Выборг – Гаврилово"

Выборг: 12:30; 16:30.

Ранее мы сообщили о том, как будут ходить автобусы Выборга 1 и 2 января.

Фото: Pixabay